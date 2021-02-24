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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«المعتزلة العائدة».. لماذا تتصدر الفنانة حلا شيحة التريند ؟

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:08 م
حلا شيحة
حلا شيحة
إيمان ماهر
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تتصدر الفنانة حلا شيحة، مؤشرات البحث على موقع «Google Trends»، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن حلا شيحا.
- ولدت في الإسكندرية ولها 3 شقيقات، رشا وهنا ومايا.
- ابنة الفنان التشكيلي أحمد شيحة.
- من أم لبنانية وأب مصري.
- كان أول مسلسل لها مع الفنان حسين فهمي «كلمات»، و«ليه خلتني أحبك» هو أول أفلامها ثم بعد ذلك «السلم والثعبان»، ومن بعده «اللمبي» الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

- اعتزلت حلا شيحة الفن عام 2006، ولكنها فاجأت الجميع بعودتها عام 2019.

- في عام 2006 ارتدت الحجاب وظهرت في دور «أميرة» الفتاة المحجبة في الفيلم الرومانسي كامل الأوصاف، للمخرج أحمد البدري، وبعدها اعتزلت الفن.

- في عام 2020، شاركت شيحة البطولة في المسلسل الدرامي بعنوان «خيانة عهد»، إلى جانب يسرا وعبير صبري

- تزوجت من هاني عادل، وهو أحد أعضاء فرقة وسط البلد، لكن لم يستمرا وانفصلا بعد فترة، ومن ثم اعتزلت الفن وارتدت الحجاب.
-تزوجت من الكندي المسلم يوسف هرسن، ولديها منه أربعة أولاد هنا وخديجة وأحمد وعائشة.
-وانفصلا فيما بعد، حاليًا يعيش اثنين من أولادها معها، والابنتين الأكبر مع والدهما في كندا.
-وأثارت حلا شيحا الجدل بعد زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود.

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