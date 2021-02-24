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الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية: البابا يؤانس الثامن صنع «الميرون» عام 1305

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:22 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت
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قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيت الميرون صنع للمرة السادسة عشرة في مصر، جاءت على يد البابا يؤانس الثامن.

وكان قد صنع المرات السابقة البابا أثناسيوس الرسولي، والبابا ثاؤفيلوس، والبابا مقار الأول، والبابا ثيؤفانيوس، والبابا مينا الثاني، والبابا إبرام بن زرعة السرياني، والبابا كيرلس الثاني، والبابا مرقس الثالث والبابا كيرلس بن لقلق، والبابا أثناسيوس الثالث ابن كليل، والبابا غبريال الثالث، والبابا يؤانس السابع، والبابا ثيؤدسيوس الثاني.

وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن البابا يؤانس الثامن هو البطريرك رقم 80 في تعداد بطاركة الكنيسة المصرية، بينما جاءت المرة السادسة عشرة التي صنع فيها الميرون في كنيسة دير القديس العظيم مكاريوس الكبير للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون والمعروف باسم دير "أبو مقار" وذلك عام 1305.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، وقال «حليم»: إنه سيجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا أن "وهذه هي المرة الأربعون التي يصنع فيها الميرون في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".

وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها لإتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس.

وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة، والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال أسقف بني سويف.

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