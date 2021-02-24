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مصادر يمنية: الحوثي يخير عناصره الفارين بين العودة للقتال أو التعذيب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:07 م
جريدة الدستور
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كشفت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء، أن زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، أمر قبل أيام بتشكيل فرق ميدانية من جهاز أمنه المعروف بـ"الأمن الوقائي" وتكليفها بمهام تعقب وملاحقة الفارين من ميادين القتال.

وذكرت المصادر اليمنية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الحوثي أمر فرقه باعتقال المشرفين الذين يرفضون حشد المجندين، كما خير عناصره الفارين منه بالعودة للقتال أو التعذيب.

وأكدت المصادر أن استمرار تلقي الانقلابيين بجبهة مأرب لضربات متلاحقة كبدتهم خسائر مادية وبشرية كبيرة ساعد في إثارة الهلع والرعب بصفوف من تبقى من مقاتلي الجماعة، ما زاد من حالات الفرار الجماعي بالأسلحة في أوساط عناصرها من تلك الجبهة المشتعلة منذ أسبوعين.

في سياق متصل، وجهت 44 منظمة حقوقية يمنية اليوم الأربعاء خطابا عاجلا إلى كل من منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك، والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينج، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيثس، ومنسق الشؤون الإنسانية باليمن وليام جريسلي؛ لحثهم على التدخل العاجل لوقف التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن هجوم ميليشيا الحوثي على مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقالت المنظمات- في خطابها الذي أوردته قناة "العربية" الإخبارية- إن ميليشيا الحوثي شنت هجوما كبيرا على مدينة مأرب، وصعدت من هجماتها العشوائية دون أي احترام للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والمخاطر المترتبة على قصف تجمعات السكان المدنيين.

وعبرت عن خشيتها من كارثة إنسانية وشيكة قد تحل بالمدينة جراء الهجوم العسكري، بالاضافة إلى تضرر ما يقارب من مليوني نازح موزعين على أكثر من 90 مخيما للنازحين، منهم 965 ألف طفل و429 ألف امرأة، فروا من المحافظات القريبة خلال سنوات النزاع إلى مأرب التي كانت تعد مكانا آمنا نسبيا.

وذكرت المنظمات أن هجوم الحوثي تسبب بعرقلة وصول المساعدات الإغاثية إلى النازحين وتهديد حياتهم على نحو مباشر، وقد يجبرهم الهجوم كذلك على الفرار بشكل جماعي من المدينة دون ممرات آمنة، وبلا أية ضمانات بعدم تعرضهم لعمليات انتقامية حال سيطرت جماعة الحوثي عليها قبل أن يفروا منها.

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