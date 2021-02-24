«أحوال»: الإدارة الأمريكية تعول على مصر لتحقيق التوازن الإقليمي

أكد موقع "أحوال" تركية، أن واشنطن تعمل على تعزيز علاقتها مع مصر التي تمثل قوة عسكرية وبشرية فاعلة وقوية ويمكن اعتمادها في ظل التحديات الإقليمية.وحول الخلافات التي يثيرها النظام التركي تحت قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قالت "أحوال" إن التدخلات التركية في المنطقة إضافة إلى تمدد الخطر الإيراني يمثل تحديا لمصر والولايات المتحدة، خاصة وأن المنطقة تشهد حالة من الاضطراب والفوضى بسبب تهديدات المجموعات المسلحة المتطرفة المرتبطة بالمصالح التركية والإيرانية.يأتي هذا في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي تم بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني. بلينكن ونظيره المصري سامح شكري حيث بحثا خلاله التعاون بين البلدين في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب إلى جانب قضايا أخرى، منها تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية خاصة دعم مفاوضات السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والتعاون في مكافحة الإرهاب في سيناء".وقال "أحوال" أن المشاورات بين بلينكن وشكري جاءت بعد يوم من لقاء جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكنزي في القاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية الدفاعية.وتابعت أحوال: يبدو من خلال هذه اللقاءت أن الإدارة الأمريكية تعول على مصر التي استعادت زخمها في السنوات الأخيرة وذلك لتحقيق نوع من التوازن الإقليمي.وقال الموقع التركي انه المرجح ان تدعم الولايات المتحدة القاهرة في جهودها للتصدي للتدخل التركي في ليبيا المجاورة، حيث أبدت إدارة بايدن رفضها لتواجد القوات الأجنبية في البلد لتأثيره السلبي على الحوار السياسي وإمكانية الوصول إلى حلول سلمية نهائية.وحول التواجد التركي في ليبيا، قال الموقع التركي ان كل من القاهرة وواشنطن يؤكدان على ضرورة فسح المجال أمام الحلول السياسية وضرورة إخراج المرتزقة والجماعات المتطرفة لكن هذا الخيار لا يناسب تركيا التي لا تزال تعمل من اجل تصعيد التوتر بين الليبيين حفاظا على أطماعها ومصالحها الاقتصادية.واكد الموقع أن مصر حليف موثوق به في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة خاصة مع نجاح القاهرة في إضعاف الجهاديين في سيناء بينما تتهم جهات دولية أنقرة بربط علاقات مع المتطرفين بل ونقل مجموعات منهم الى بؤر التوتر ما ادى في النهاية الى تصاعد خطرهم على الأمن الإقليمي والدولي.وبخلاف تركيا ترتبط مصر بعلاقات جيدة مع محيطها لذلك يمكن العويل عليها في دفع الفلسطنيين والاسرائيليين الى طاولة المفاوضات في وقت تتورط فيه انقرة في استغلال القضية الفلسطينية للترويج لسياساتها.