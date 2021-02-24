محافظ أسيوط يترأس اجتماع تدقيق المشروعات التنموية بساحل سليم

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع تدقيق المشروعات التي سيجري تنفيذها بقرى مركز ساحل سليم ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري وبحث آليات تنفيذ المشروع، والذي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف 7 مراكز بمحافظة أسيوط وسيتم البدء بمركز ساحل سليم كأولوية أولى عاجلة.جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس عادل أحمد عبداللطيف مدير منطقة أسيوط بجهاز التعمير والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والعميد أركان حرب محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة والمهندس أحمد شريف مدير عام ري أسيوط وشريف دياب منسق عام مشروع تطوير الريف المصرى بالمحافظة والمهندسة هبة عبدالناصر مدير مشروع تطوير الريف بجهاز التعمير ومسئولي ملف مشروع تطوير الريف المصرى بالمحافظة.تناول الاجتماع، ملامح المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بعدد قرى يبلغ 149 قرية على أن يبدأ العمل بقرى مركز ساحل سليم كأولوية أولى مستعرضًا نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع مشددًا على سرعة نهو الإجراءات التنسيقية مع كافة الجهات لبدء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"وأكد محافظ أسيوط على ضرورة مراعاة فتح منافذ تسويقية بمراكز الشباب كوحدات منتجة وتسويق لمنتجات الجمعيات الأهلية والشباب وتنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب بتلك القرى لافتًا إلى أهمية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف المصري خلال ثلاث سنوات بإستثمارات عملاقة وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل لافتًا إلى أن المشروع سوف يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه خلال عام واحد تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا