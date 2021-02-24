الزراعة: إنتاج التقاوى يلقى دعم الدولة

قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح دعم كبير للبحوث الزراعية في إنتاج التقاوي من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية من تقاوي الخضر والفاكهة والاعتماد على إنتاجها محليا.وأضاف في تصريحات للدستور، أن هناك أصناف جديدة ومباشرة سيتم إنتاجها خلال الفترة القادمة توفر للدولة العملات الصعبة التي تتكبدها ميزانية الدولة، مشيرا إلى تلقي الدعم المادي والمعنوي، الذي يكون له أثر في تحقيق المستهدف.