9 برامج تدريبية متميزة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القناة خلال مارس

يستعد مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية جامعة قناة السويس، لتنفيذ خطته التدريبية لشهر مارس للعام 2021.وأكد الدكتور أحمد ذكي، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية التدريب في توافر كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات العلمية محليا وعالميا، مشيرا للجمع بين التدريب وجها لوجه والتدريب عن بعد، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.ومن ناحيته، أوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز تنمية الموارد البشرية، إن المركز يقدم مصفوفة تدريبية متميزة لأعضاء هيئة التدريس وللعاملين والطلاب؛ بما يواكب احتياجاتهم التدريبية وينمي مهاراتهم الوظيفية والتعليمية.وقالت الدكتورة عفاف عطية، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إن الخطة التدريبية للمركز لشهر مارس المقبل تضم 9 برامج تدريبية متميزة هي:برنامج استراتيجيات واساليب التعلم الجامعي برنامج مكثف ويستهدف مدرس مساعد ومدرس ويقام بمقر المركز يوم 8 مارس من 10 صباحا حتى 5 مساءا.برنامج إعداد المعلم الجامعي ويضم ثلاث دورات هي:1- دورة مهارات العرض والتقديم الفعال يومي 10، 11 مارس من 10 صباحا-3 ظهرا ( أونلاين).2- دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس يومي 13، 14 مارس من 10-5 مساءا (أونلاين).3- دورة التدريس المصغر يومي 15، 16 مارس من 10- 2 صباحا بمقر المركز.أيضا برنامج الجوانب المالية والقانونية في الجامعات يومي 13، 14 مارس من 10-3 صباحا (أونلاين) ويستهدف مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ (للقيادات)، وبرنامج نظام الساعات المعتمدة يومي 15، 16 مارس ويستهدف مدرس وأستاذ مساعد، وبرنامج أخلاقيات البحث العلمي يومي 17، 18 مارس مستهدفا معيد ومدرس مساعد، وبرنامج التحليل الإحصائي للبيانات أيام 20، 21، 22 مارس ويستهدف جميع الفئات، برنامج النشر العلمي الدولي يومي 24، 25 مارس ويستهدف مدرس مساعد ومدرس واستاذ مساعد.وتابعت عطية، أنه تم تحديد ضوابط المشاركة والالتحاق بالدورات كالتالي يتم التسجيل وتسديد الرسوم قبل انعقاد الدورة بأسبوع على الأقل، وذلك في مقر مركز تنمية الموارد البشرية (لا يوجد أي تسجيل إلكتروني) ولا يُعترف بأى تسجيل بدون تسديد الرسوم، يجب مراعاة تسجيل البيانات بدقة متناهية لاستخراج شهادة صحيحة سيتم غلق التسجيل فور الوصول للعدد المستهدف من المشاركين في كل برنامج، في حال إلغاء البرنامج التدريبى لأى سبب، سيتم إبلاغ المشتركين من خلال رسالة واتساب، ويجب على المشاركين التأكد من عدم حصولهم على البرامج المطروحة خلال أي درجة علمية سابقة قبل التسجيل، وفى حال تسجيل المشارك ثم انسحابه من الدورة سيتم توقيع غرامة مالية متمثلة في تسديد رسوم الدورة.