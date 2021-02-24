الحكومة تنفى تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد

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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بكل الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.وقال المركز، في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بكل الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، وذلك وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء أي أخبار أو بيانات خاصة بالوزارة من الصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.وفي سياق متصل، يتم نشر كل الأخبار والمعلومات التي تصدرها الوزارة عبر قنوات الاتصال الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشمل الحساب الرسمي للوزارة على الفيس بوك "