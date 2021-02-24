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محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: تصاعد وتيرة العنف ضد الأطفال في أفغانستان

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:57 ص
العنف ضد الأطفال
العنف ضد الأطفال في أفغانستان
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أوضحت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في تقرير لها أن أكثر من 2019 طفلًا قتلوا وجرحوا خلال معارك عام 2020 في أفغانستان.

وفي سياق تقرير سنوي يستند إلى حقوق الأطفال ذكرت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان -حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية- أن عدد الضحايا بين الأطفال قد انخفض إلى 25.1 % مقارنة بعام 2019 لكن العنف ضد الأطفال ارتفع إلى 16%.

وتم رصد حالات من العنف الجسدي والعقلي والاقتصادي والجنسي وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال ومن بين 1391 طفلًا تم تسجيلهم كضحايا للعنف بلغ عدد الذكور 984 (68.2٪) و443 (31.8٪) من الإناث.

وأوضحت اللجنة الأفغانية أن هذا البحث يعكس حالة حقوق الإنسان لـ 5318 طفلًا (3807 من الذكور و1509 من الإناث) من 28 مقاطعة في البلاد.. و19.3 % من هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و11 سنة، و80.7 % منهم تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة.

وأشار التقرير إلى وجود ارتفاع حاد في عدد الأطفال المحرومين من التعليم بسبب الفقر وقضايا الأمن والأسرة، وأضاف أن 100 طفل على الأقل جندتهم الجماعات المسلحة غير الشرعية والحكومة.

يأتي ذلك فيما ذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في تقرير أنه وسط جهود السلام تضاعف عدد الضحايا المدنيين بشكل عام.

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