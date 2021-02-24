«اتحاد المقاولين» يطرح مناقصة لمحطة رفع صرف صحي بـ 6 أكتوبر

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحي ذات الفئة السادسة، وذلك لتنفيذ أعمال محطة رفع الصرف الصحي وخط الطرد بمنطقة 125 فدان جنوب الأحياء السكنية بمدينة 6 أكتوبر، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها.وأوضح اتحاد المقاولين، أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 100 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.وأشار إلى أن تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 17 مارس، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم " 182" لسنة 2018. ولائحته التنفيذية.