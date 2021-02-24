تحصين 36 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في أسيوط

قال الدكتور ممدوح بداري، مدير مديرية الطب البيطري بأسوط، إن الحملة القومية الأولى لعام 2021 بدأت في 6 فبراير وتستهدف تحصين 111 ألف رأس ماشية على مستوى المحافظة، وتم حتى الآن تحصين 36 ألف رأس، أي حوالي 80% من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة، مشيرًا إلى جاهزية جميع فرق التحصين والترقيم والتسجيل بجميع الإدارات البيطرية المختلفة.وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى ضرورة تعاون المربين مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لكافة الحيوانات حرصًا على صحتها، مؤكدا أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض لزياده انتاجيتها، حيث أن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحمايتها من تلك الأمراض الخطيرة.من جهته أكد، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مؤكدًا اهتمام الدولة بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية خير من العلاج للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشددا على ضرورة التنسيق والتواصل المباشر مع مسئولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.