سفير الفلبين: حريصون على تقوية روابط الصلة مع مصر

استقبل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، سفير دولة الفلبين بالقاهرة سولبيشيو كونفيادو، فى إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية.وعبر اللواء شريف بشارة، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة سفير دولة الفلبين لمدينة الإسماعيلية، التى تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية فى تاريخها، موضحا أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين دولة مصر والفلبين.وتناول اللقاء الحديث حول عدد من الملفات الخاصة بدعم العلاقات بين البلدين، وكذلك الحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية التى حدثت بمحافظة الإسماعيلية مؤخرا، كما تمت الإشارة إلى أهمية المنطقة الصناعية الواعدة بالمحافظة.ومن جانبه، أعرب سفير دولة الفلبين، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال، مؤكدا امتنانه لزيارة مدينة الإسماعيلية الهادئة، لافتا إلى وجود علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصة على تقوية روابط الصلة مع مصر.وأشاد بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية.