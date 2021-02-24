سفير الفلبين: حريصون على تقوية روابط الصلة مع مصر
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:08 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
استقبل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، سفير دولة الفلبين بالقاهرة سولبيشيو كونفيادو، فى إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية.
وعبر اللواء شريف بشارة، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة سفير دولة الفلبين لمدينة الإسماعيلية، التى تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية فى تاريخها، موضحا أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين دولة مصر والفلبين.
وتناول اللقاء الحديث حول عدد من الملفات الخاصة بدعم العلاقات بين البلدين، وكذلك الحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية التى حدثت بمحافظة الإسماعيلية مؤخرا، كما تمت الإشارة إلى أهمية المنطقة الصناعية الواعدة بالمحافظة.
ومن جانبه، أعرب سفير دولة الفلبين، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال، مؤكدا امتنانه لزيارة مدينة الإسماعيلية الهادئة، لافتا إلى وجود علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصة على تقوية روابط الصلة مع مصر.
وأشاد بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية.
وعبر اللواء شريف بشارة، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة سفير دولة الفلبين لمدينة الإسماعيلية، التى تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية فى تاريخها، موضحا أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين دولة مصر والفلبين.
وتناول اللقاء الحديث حول عدد من الملفات الخاصة بدعم العلاقات بين البلدين، وكذلك الحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية التى حدثت بمحافظة الإسماعيلية مؤخرا، كما تمت الإشارة إلى أهمية المنطقة الصناعية الواعدة بالمحافظة.
ومن جانبه، أعرب سفير دولة الفلبين، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال، مؤكدا امتنانه لزيارة مدينة الإسماعيلية الهادئة، لافتا إلى وجود علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصة على تقوية روابط الصلة مع مصر.
وأشاد بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية.