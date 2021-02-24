الكنيسة تذكر الأقباط بقصة خروج يونان من بطن الحوت

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "آيات صوم يونان".وجاءت الحلقة الأحدث التى نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "خروج يونان من بطن الحوت".وجاء ذلك تحت شعار: "(سفر يونان 2: 10) وَأَمَرَ الرَّبُّ الْحُوتَ فَقَذَفَ يُونَانَ إِلَى الْبَرِّ".وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.