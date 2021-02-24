غيرغيرلي أوغلو من محبسه: الحكومة التركية عاقبتني لكشفي فضائح التعذيب

قال عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي والمحبوس حاليا في سجون النظام التركي، أن النظام الحالي تحت قيادة رجب طيب أردوغان ارتكب العديد من الفظائع ضد حقوق الانسان.وتابع في رسالة لموقع "أحوال تركية"، هناك فضيحة قانونية ضخمة تحدث في تركيا في الوقت الحالي، كما يضاف الحكم الأخير بشأنه إلى سلسلة من الفضائح التي استمرت لسنوات عديدة حتى الآن، حيث يواجه الآن السجن وفقدان حقوقه كعضو في البرلمان.وقال: أنا مدافع عن حقوق الإنسان. لقد تحدثت ضد قضايا حقوق الإنسان الراسخة في تركيا، ودفعت ثمن ذلك.وأضاف: أن المسالة الكردية من أكبر المشاكل في تركيا وأنا أتحدث عنها منذ سنوات، لقد كنت أقول نفس الشيء - بغض النظر عن سياسات الحكومات، وأقترح حلًا للقضية الكردية يناسب حقوق الإنسان، أقترح السلام والمحادثات، أقترح الحوار.وتابع: أنا أعارض العنف بغض النظر عن الجاني.، لقد انخرطت بشكل كبير على المستوى المحلي في هذه القضية أثناء عملية السلام، وبعد انتهاء العملية، تعرضت للقمع والاستبداد لاستمراري في قول نفس الأشياء.وأردف: بسبب منشوراتي المؤيدة للسلام حول المسألة الكردية، تم فصلي من مهنتي كطبيب. كنت طبيبًا عاملًا في القطاع العام كطبيب أمراض الرئة لمدة 27 عامًا. لقد تعرضت للكثير من الضيق المادي والمعنوي. لقد تعرضت لممارسات شبيهة بالنازية.وأضاف: طُلب مني الانسحاب من الجمعيات التي كنت عضوًا فيها، ثم طُردت منها. فتحت الحكومة التحقيقات مرة أخرى في وقت لاحق، حيث واصلت الحديث ولم أتمكن من ممارسة الطب في المستشفيات الخاصة أيضًا نتيجة هذا القمع وتحول التحقيق الإداري في النهاية إلى ملاحقة قضائية.وتابع: لقد حكم علي بتهمة الانخراط في دعاية لمنظمة إرهابية في 21 فبراير 2018. لكن الجزء المثير للاهتمام هو أن هذه الجملة استندت إلى منشور آخر شاركته، وليس المنشور الذي تم إقصائي بسببه.حيث نشر كان تصريح مراد قرايلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، حيث قال: "إذا اتخذت الحكومة خطوة نحو الديمقراطية، فنحن أيضًا مستعدون لاتخاذ خطوة إلى الأمام. يمكننا العودة إلى عملية السلام "و أعدت تغريد المنشور في 20 أغسطس 2016. وقد وصفت عملية إعادة التغريد هذه بأنها مشاركة في دعاية حزب العمال الكردستاني، على الرغم من أن محتوى القصة الإخبارية لم يتضمن أي دعاية للعنف. لا تزال القصة الإخبارية نفسها متاحة على الإنترنت، ولا توجد دعاوى قضائية بشأنها.وتابع لقد حُكم عليّ بالسجن 2.5 سنة بسبب مشاركتي في دعاية حزب العمال الكردستاني لإعادة تغريد قصة إخبارية، لقد فوجئت به. ووافقت محكمة الاستئناف على الحكم وأيدت محكمة النقض الحكم.واختتم قائلا: هذا عائق لحقي في الانخراط في السياسة، وهذا عائق لإرادة الشعب، وهذا عائق للحديث عن القضية الكردية، وعرقلة لحرية التعبير، هذا هو إعاقة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) عن الانخراط في السياسة في تركيا، واعتداء على السياسة الديمقراطية ككل.أعتقد أن هذا القرار تم التعجيل به في محكمة النقض لأنني مؤخرًا، بصفتي مدافعًا عن حقوق الإنسان، كنت صريحًا بشدة بشأن عمليات التفتيش والتعذيب والاختطاف التي ترتكبها الحكومة وأعتقد أن قرار محكمة الاستئناف تم تأييده باعتباره نتيجة لقرار سياسي. أنا لست وحدي، الجمهور كله يفكر بهذه الطريقة أيضًا. لأن الجميع يعلم أنني كنت أقدم انتهاكات حقوق الإنسان دون خوف خلال عامين ونصف في البرلمان.