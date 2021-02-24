رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غيرغيرلي أوغلو من محبسه: الحكومة التركية عاقبتني لكشفي فضائح التعذيب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:52 ص
عمر فاروق غيرغيرلي
عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو
أمينة ذكى
طباعة
قال عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي والمحبوس حاليا في سجون النظام التركي، أن النظام الحالي تحت قيادة رجب طيب أردوغان ارتكب العديد من الفظائع ضد حقوق الانسان.

وتابع في رسالة لموقع "أحوال تركية"، هناك فضيحة قانونية ضخمة تحدث في تركيا في الوقت الحالي، كما يضاف الحكم الأخير بشأنه إلى سلسلة من الفضائح التي استمرت لسنوات عديدة حتى الآن، حيث يواجه الآن السجن وفقدان حقوقه كعضو في البرلمان.

وقال: أنا مدافع عن حقوق الإنسان. لقد تحدثت ضد قضايا حقوق الإنسان الراسخة في تركيا، ودفعت ثمن ذلك.

وأضاف: أن المسالة الكردية من أكبر المشاكل في تركيا وأنا أتحدث عنها منذ سنوات، لقد كنت أقول نفس الشيء - بغض النظر عن سياسات الحكومات، وأقترح حلًا للقضية الكردية يناسب حقوق الإنسان، أقترح السلام والمحادثات، أقترح الحوار.

وتابع: أنا أعارض العنف بغض النظر عن الجاني.، لقد انخرطت بشكل كبير على المستوى المحلي في هذه القضية أثناء عملية السلام، وبعد انتهاء العملية، تعرضت للقمع والاستبداد لاستمراري في قول نفس الأشياء.

وأردف: بسبب منشوراتي المؤيدة للسلام حول المسألة الكردية، تم فصلي من مهنتي كطبيب. كنت طبيبًا عاملًا في القطاع العام كطبيب أمراض الرئة لمدة 27 عامًا. لقد تعرضت للكثير من الضيق المادي والمعنوي. لقد تعرضت لممارسات شبيهة بالنازية.

وأضاف: طُلب مني الانسحاب من الجمعيات التي كنت عضوًا فيها، ثم طُردت منها. فتحت الحكومة التحقيقات مرة أخرى في وقت لاحق، حيث واصلت الحديث ولم أتمكن من ممارسة الطب في المستشفيات الخاصة أيضًا نتيجة هذا القمع وتحول التحقيق الإداري في النهاية إلى ملاحقة قضائية.

وتابع: لقد حكم علي بتهمة الانخراط في دعاية لمنظمة إرهابية في 21 فبراير 2018. لكن الجزء المثير للاهتمام هو أن هذه الجملة استندت إلى منشور آخر شاركته، وليس المنشور الذي تم إقصائي بسببه.

حيث نشر كان تصريح مراد قرايلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، حيث قال: "إذا اتخذت الحكومة خطوة نحو الديمقراطية، فنحن أيضًا مستعدون لاتخاذ خطوة إلى الأمام. يمكننا العودة إلى عملية السلام "و أعدت تغريد المنشور في 20 أغسطس 2016. وقد وصفت عملية إعادة التغريد هذه بأنها مشاركة في دعاية حزب العمال الكردستاني، على الرغم من أن محتوى القصة الإخبارية لم يتضمن أي دعاية للعنف. لا تزال القصة الإخبارية نفسها متاحة على الإنترنت، ولا توجد دعاوى قضائية بشأنها.

وتابع لقد حُكم عليّ بالسجن 2.5 سنة بسبب مشاركتي في دعاية حزب العمال الكردستاني لإعادة تغريد قصة إخبارية، لقد فوجئت به. ووافقت محكمة الاستئناف على الحكم وأيدت محكمة النقض الحكم.

واختتم قائلا: هذا عائق لحقي في الانخراط في السياسة، وهذا عائق لإرادة الشعب، وهذا عائق للحديث عن القضية الكردية، وعرقلة لحرية التعبير، هذا هو إعاقة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) عن الانخراط في السياسة في تركيا، واعتداء على السياسة الديمقراطية ككل.

أعتقد أن هذا القرار تم التعجيل به في محكمة النقض لأنني مؤخرًا، بصفتي مدافعًا عن حقوق الإنسان، كنت صريحًا بشدة بشأن عمليات التفتيش والتعذيب والاختطاف التي ترتكبها الحكومة وأعتقد أن قرار محكمة الاستئناف تم تأييده باعتباره نتيجة لقرار سياسي. أنا لست وحدي، الجمهور كله يفكر بهذه الطريقة أيضًا. لأن الجميع يعلم أنني كنت أقدم انتهاكات حقوق الإنسان دون خوف خلال عامين ونصف في البرلمان.

موضوعات متعلقة

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

التفاصيل الكاملة لخطف وهتك عرض طيار مدني بتحريض من امرأة

الصور

image description

«أطمن معانا» مبادرة بجامعة أسيوط لتطبيق الإجراءات الاحترازية

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماع تدقيق المشروعات التنموية بساحل سليم

image description

«اطمن معانا» مبادرة بجامعة أسيوط لتطبيق الإجراءات الاحترازية

image description

تحصين 36 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في أسيوط

image description

عزبة البرج تغرق فى مياه الصرف الصحي

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

مصدر يكشف كواليس غياب شيكابالا عن مبارة تونجيث السنغالي

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

اعرف.. أخبار الطقس اليوم فى مصر وغدًا بالتفصيل

أسترازينيكا تقر بوجود مصاعب جديدة تواجه إنتاج اللقاح في أوروبا

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة يناقش «قضية مصر السكانية.. المشكلة والحل» غدًا

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس مع أبطال فيلم «الوسادة الخالية»

«الحراك الثقافى بين الانتماء والفكر المضاد» على مائدة أدب السويس

ليلى طاهر فى ضيافة صالون «مديحة حمدى» بالإبداع