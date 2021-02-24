تموين الإسماعيلية يضبط 59 طن أعلاف مجهولة المصدر

شنت مديرية تموين الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال وكافة الأنشطة التجارية.وتمكنت الحملة من ضبط 59 طنا من الأعلاف مجهولة المصدر، وبدون فواتير داخل مصنع ومخازن أعلاف بالقنطرة غرب، وحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وأوضح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن مديرية التموين سوف تشن عددا من الحملات المبكرة على المحلات والأسواق والمخابز خلال الفترة القادمة لضبط جميع المخالفين حفاظًا على أرواح المواطنين.