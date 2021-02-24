سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة المشاركة في زواج الأطفال

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.وعاقب مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيها ولا تزيد عن 200 ألف جنية لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ 18 عاما من عمره، ويحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.