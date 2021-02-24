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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحميل نموذج استرشادي لطلاب الصف الخامس الابتدائي 2021 منصة التعليم المصري

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:18 م
امتحانات
امتحانات
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تصدر البحث عن رابط تحميل نموذج استرشادي لطلاب الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021، محركات البحث خلال تلك الساعات، مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل الموافق 27 فبراير، وتستمر حتى يوم 11 مارس المقبل، لجميع صفوف النقل، والشهادة الإعدادية.

امتحانات خامسة ابتدائي الموحدة الترم الأول 2021

جاء ذلك بعد تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرًا أن تأدية الامتحان الموحد لطلاب خامسة ابتدائي الترم الأول في ورقه واحده لجميع الصفوف الدراسية مؤخرًا نظرا للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، عدم وجود تزاحم وتكدسات للحد من تلك العدوي.

منصة التعليم المصري لنماذج الامتحانات الاسترشادية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عن نشر نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمراحل الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي استعدادًا للامتحانات.

وقالت الوزارة -في بيان- إن النماذج سيم نشرها من خلال منصة التعليم المصري، من هنا.

وتوفر "الدستور" لقراءها رابط تحميل نموذج استرشادي لطلاب الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021.

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تحميل نموذج استرشادي لطلاب الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

وننشر لكم تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021 من خلال التجميل الاتي: من (هنا).

ومن خلال تلك الرابط يمكن للطالب تحميل النموذج الاسترشادي للصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021 لكسب المعرفة والمهارة على هذا النوع من الامتحانات، فيعمل على تقليل حدة التوتر لديه ويكسبه ثقة تساعده في دخول امتحانات الترم الأول له والذي يوافق الاثنين 1 من شهر مارس المقبل حسب جدول وزارة التربية والتعليم المعلن، أي أن الطالب يمتحن ورقة واحدة في مواد العربي والانجليزي والدراسات والعلوم والرياضيات، ويتم تقييمه على اساس هذا الامتحان في مناهج الترم الأول 2021.

شكل امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وأما عن شكل الأسئلة في الامتحان ستكون كالتالي: في مادة اللغة العربية، ستضم 10 أسئلة متنوعة ما بين اختار من بين الأقواس، وتكملة النص، والإعراب، وسؤال من قصة أعماق البحار، وتكون الأسئلة نقاط عبارة عن أ، ب، د، ج، وغيرها، بشكل مبسط وسهل يناسب جميع مستويات الطلاب الضعيف والمتوسط والقوي.

وأما مادة الرياضيات، ستضم 7 أسئلة وعلى هيئة"اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه"، ومادة العلوم 4 أسئلة وستكون اختار الإجابة الصحيحة، "اختيار"، بينما اللغة الإنجليزية 5 أسئلة اختياري ما بين الإجابات المعطاه، وأما مادة الدراسات الإجتماعية 4 أسئلة جميعها اختار ما بين الأقواس وفقا للنموذج الذي نشرته الوزارة، ولا تخرج الأسئلة من المناهج الذي تم تدرسيه للطلاب على مدار الترم الأول.

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