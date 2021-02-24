الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى القديس مينا الراهب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى استشهاد القديس أنبا مينا الراهب.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ«السنكسار»، إنه «في مثل هذا اليوم استشهد القديس مينا الراهب، ولد هذا القديس بإحدى بلاد أخميم من أبوين مسيحيين يعيشان على الفلاحة، ومنذ حداثته مال قلبه إلى ذهد العالم، فترهب بأحد أديرة أخميم وأقام مدة يصوم يومين يومين ناسكا في طعامه وشرابه ثم انتقل إلى بلاد الاشمونين وأقام في دير هناك ست عشرة سنة لم يغادر خلالها الدير».وأضاف: «لما علم وسمع بأن هناك بعضًا من الناس ينكرون إن يكون لله ابن من طبيعته وجوهره مساو له في الأزلية، عز عليه هذا القول واستأذن رئيس الدير وذهب إلى الأشمونين وناقشهم، وانتهى النقاش بغضب القائد القول وأمر جنوده فقطعوا القديس بالسيوف أربا وطرحوه في البحر، فجمع المؤمنون أجزاء جسده وكفنوه ودفنوه ورتبوا له تذكار في مثل هذا اليوم».