«طاقة رجال الأعمال»: هناك تفاؤل بمستقبل الاستثمار في مصر خلال 2021

أعرب المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تفاؤله بالأداء الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في مصر في 2021 عامة، وفي مجالات الطاقة خاصة.وأرجع «جنيدي» تفاؤل المستثمرين إلي عدة عوامل منها، أن مصر الآن في مرحلة الإنطلاقة الاقتصادية والتنمية وامتلاكها لكافة مقومات جذب الاستثمارات ونجاحها في مواجهة فيروس كورونا والتغلب على تبعاتها المختلفة.وأضاف رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اننا نلمس اهتمام كبير لشركات أجنبية بالاستثمار في مصر خاصة في مشروعات الكهرباء والطاقة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية طمأنة المستثمرين من خلال توفير مناخ المنافسة العادلة بين الشركات وتحرير سعر الطاقة بالإضافة إلى قيام البرلمان بمراجعة كافة التعديلات التي طرأت على القوانين والتشريعات والضرائب.وأشار إلى أن السوق المصرية تتمتع بعوامل جذب لرؤوس الأموال وزيادة حجم استثمارات الشركات حيث يعد سوق كبير ومتنامي، مضيفًا أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمار والتطوير لمشاريع البنية التحتية والطرق ووفرة الغاز والكهرباء ونجحت في تثبيت الاستقرار الأمني والاقتصادي، فضلًا عن موقع مصر المتميز ووجود قاعدة انطلاق من خلال الاتفاقات المبرمة بين مصر والعديد من الدول؛ لتسهيل التصدير من خلال السوق المصري.