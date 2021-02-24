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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تهالك الكابلات».. تحرك برلماني بشأن سوء خدمة الإنترنت

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:47 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة بخصوص تهالك كابلات الإنترنت في مصر، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بعدما تكاثرت شكاوى المواطنين بشكل مُستمر على مستوى الجمهورية من سوء خدمة الإنترنت المنزلي وانقطاعه الدائم وبطئ الخدمة ما يتسبب في إحداث أضرار جسيمة لهم.

وأوضحت رشاد، خلال طلب الإحاطة، أن أحد أهم الأسباب في سوء الخدمة والانقطاع المستمر لها هو "تهالك كابلات الإنترنت على مستوى الجمهورية"، وهي الأزمة التي تضرب معظم محافظات مصر لضعف البنية التحتية والمشكلات الإنشائية بها.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن التكنولوجيا تعلب دور هاما حيث أنها لم تعد جانب من الرفاهية فقط بل أيضًا تلعب دورًا كبيرًا في إدارة الأزمات على مستوى العالم، وهو ما أظهرته بشكل صارخ انتشار جائحة كورونا، لافتة إلى أنه لاحد يستطيع أن ينكر حجم الإسهامات التي قامت بها شبكة الإنترنت في وقف التجمعات وتحفيز قطاعات كبيرة من المواطنين على التواجد في منازلهم لوقف انتشار الفيروس.

وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التدخل من أجل معالجة تلك المشكلة من خلال اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل الوقوف على أبعادها وملابساتها بشكل دقيق من أجل وضع استراتيجية موضوعية محددة يتم تنفيذها بشكل حقيقي على أرض الواقع.

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