الطقس السيئ و«حياة كريمة» يتصدران اهتمامات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عددا من الملفات ذات الاولوية واتخاذ ما يلزم بشأنها.ومن المتوقع أن تتصدر اهتمامات اجتماع المجلس، تداعيات الطقس السيئ ومدي جاهزية الجهات المعنية لمواجهتها، وفقا لتقارير الأرصاد الجوية.أيضا من المرتقب الوقوف على أخر مستجدات أوضاع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري ومدن المحافظات، ودراسة أي تحديات تواجه أو تعوق إنجاز المبادرة وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة.كما يناقش المجلس أوضاع فيروس كورونا وعملية توزيع اللقاح المرتقبة، وكيفية توزيعه على المواطنين وخطة توفيره بشكل كافي لكل المواطنين والمدى الزمني لذلك.