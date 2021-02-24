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نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:00 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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نظرًا لارتفاع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وبموقع "جوجل" من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج استرشادية للطلاب لمساندتهم قبل أداء الامتحانات الخاصة بهم، وذلك رغم الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، بعد أن أغلق المدراس والجامعات من كافة المراحل التعليمية وبالأخص المركز الخصوصية، وخوفًا على صحة الطلاب من عدوى وباء فيروس كورونا القاتل، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن هذه الخدمة للطلاب لمساعدتهم وتدريبهم على الأسئلة قبل أداء الامتحانات.

ولأن عمليات البحث على محركات الإنترنت مازالت مستمرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث يوفر لكم "الدستور" الوقت والعبء ويعرض كافة التفاصيل والمعلومات في تقريره عن نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن بداية من الصف الرابع الابتدائي 2021 حتى الصف الثاني الإعدادي سيكون في امتحان واحد شامل جميع المواد، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تلتزم وزارة التربية والتعليم بقرارات الحكومة المصرية، بمنع التكدس والإزدحام في الشوارع خوفًا على صحة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.

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تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الرابع الابتدائي سيقومون بأداء امتحانات الترم الأول في ورقة واحدة شاملة كافة المواد الدراسية، من خلال امتحان متعدد التخصصات ويشمل كل المواد بحيث سيكون هناك سؤال أو سؤالين عن كل مادة في نفس ورقة الامتحان.

نماذج للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

1 - أول مادة اللغة العربية.

2 - ثاني مادة الرياضيات.

3 - السؤال الثالث لمادة العلوم ويتكون من سؤالين فقط.

4 - ومادة الدراسات الاجتماعية.

5 - مادة اللغة الإنجليزية.

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