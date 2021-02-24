حملة أمنية في أسيوط لضبط السلاح والذخيرة المخالفة

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت مركز شرطة أبو تيج.و أسفرت جهودها عن ضبط ( ورشة لإصلاح الأسلحة النارية – 16 بندقية - 5 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 4 خزينة) بحوزة 11 متهما.و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وقرر مالك الورشة بإدارتها بقصد إصلاح الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.