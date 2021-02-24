حملة أمنية في أسيوط لضبط السلاح والذخيرة المخالفة
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:42 ص
مريم جبل _ عمرو المزيديطباعة
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت مركز شرطة أبو تيج.
و أسفرت جهودها عن ضبط ( ورشة لإصلاح الأسلحة النارية – 16 بندقية - 5 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 4 خزينة) بحوزة 11 متهما.
و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وقرر مالك الورشة بإدارتها بقصد إصلاح الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
و أسفرت جهودها عن ضبط ( ورشة لإصلاح الأسلحة النارية – 16 بندقية - 5 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 4 خزينة) بحوزة 11 متهما.
و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وقرر مالك الورشة بإدارتها بقصد إصلاح الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.