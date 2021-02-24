كسر بخط مياه «سفاجا- القصير».. واستمرار غلق طريق الزعفرانة السخنة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، منذ قليل، عن كسر بخط مياه "سفاجا - القصير" الجديد، بالكيلو 17، مؤكدًة أنه تجري عملية الإصلاح للخط، مع ضخ المياه لمدينة سفاجا بواسطة الخط القديم لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.علي جانبٍ آخر أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه تم غلق طريق "الزعفرانة - السخنة"، مع تشغيل اتجاه هضبة الجلالة، نظرًز لوجود تجمعات مياه السيول.وأعلنت محافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية تساقط الأمطار والسيول، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر ديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والأحياء والتنبيه عليهم بالإبلاغ الفوري عن حالة الطقس.