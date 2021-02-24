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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بتصنيع أسلحة بيضاء فى مدينة بدر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:54 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتصنيع أسلحة بيضاء بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "ع. م"، "ح. ح"، عثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وأنهما يقومان بتصنيع أسلحة بيضاء داخل منزل أحدهما بغرض بيعها والكسب غير المشروع منها، كما عثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة في التصنيع، ومبلغ ٥٠٠٠ جنيه من متحصلات تجارتهما.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر، تفيد بقيام عاطلين بتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة.

وعثر بحوزتهما علي كمية من الأسلحة البيضاء، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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