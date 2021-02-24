حبس خادمة لسرقتها مبلغًا ماليًا من شقة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، بحبس خادمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لسرقتها ٥٠٠ دولار و٣٣ ألف جنيه من شقة بالتجمع.وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمة «ن.خ» خادمة سرقت مبلغ مالي من شقة تتردد عليها لتنظيفها بالتجمع، وأقرت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن مكان المبلغ المسروق.كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من "م. ع"، يتهم فيه خادمة، بسرقة مبلغ مالي من شقته أثناء تنظيفها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة، واقتيادها لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.