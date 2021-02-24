«أجر الرضاعة» ضمن 12 بندًا بملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرًا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التى تسبب فيها التشريع الحالي.واستحدت المشروع نصًا يبين أنه يرفق بوثيقة الزواج أو إشهار الطلاق ملحق يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو عند انفصالهما.ويجوز الاتفاق فيه على المسائل الآتية:- نفقة الصغير.- نفقة المتعة.- ‏نفقة العدة.- الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة.- أجر الحضانة.- ‏حق الرؤية والاستضافة.- ‏مؤخر الصداق.- ‏منقولات الزوجية.- ‏مصاريف تعليم الصغار.- ‏أجر المسكن.- الملبس.- مصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب.