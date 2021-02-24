«الأحوال الشخصية» يحدد أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام 18 عاما

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.ووضع مشروع القانون نصا مستحدثا على أن القاعدة في أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام 18 سنة ميلادية للحد من ظاهرة زواج الأطفال.كما تناول المشروع أثار الزواج وأحكامه، حيث استحدت نصا يبين أنه يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو عند انفصالهما، يعرف بـ«وثيقة التأمين».