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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة السيارات بالزيتون

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:58 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون حبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما سماعة طبية- جهاز قياس ضغط الدم- جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم، مجهولى المصدر، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى السيارات حال توقفها بالشارع محل الضبط بأسلوب (كسر الزجاج)، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات.

واعترفا بارتكابهما 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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