عزبة البرج تغرق فى مياه الصرف الصحي

يعاني أهالي مدينة عزبة البرج بدمياط، من تسريب الصرف الصحي في شوارعها، مما يسبب ضررا بالغا على الصحة، وينشرالروائح الكريهة.وتداول عدد من أهالي المدينة صورا للشوارع الغارقة في مياه الصرف الصحي، مطالبين الوحدة المحلية لعزبة البرج بسرعة التحرك وإصلاح ماسورة الصرف الصحي الرئيسية وعلاج التسريب وشفط المياه من الشوارع خشية التلوث وتعرض الأطفال للإصابة بالامراض.