بدقة وأفضل جودة.. دور «الإنتاج الحربي» في المشروع القومي لتبطين الترع

برز دور وزارة الإنتاج الحربي في المشروع القومي لتبطين الترع، حيث تشارك الوزارة في تبطين بعض الترع بعدد من المحافظات بهدف تقليل الفاقد من المياه المهدرة وزيادة الرقعة الزراعية ورفع الإنتاجية.وفي أبريل الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، ومنذ ذلك الحين تشهد محافظات مصر العمل على قدم وساق فى تنفيذ هذا المشروع الهام الذى يساهم فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفرا فى مياه الرى بحوالى 5 مليارات متر مكعب سنويًا.وتعد وزارة الإنتاج الحربي إحدى الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع، من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة في تأهيل 12 ترعة.كما تقوم شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية بتبطين ترع في محافظة الأقصر بهندسة إسنا في ترعتي "ساحل الدير" و"الدير"، حيث تجرى أعمال التبطين بالخرسانة المسلحة والعادية أعلى طبقة من الرمل المثبت بالترعتين وبأطوال مستهدفة 79 كم، كما تقوم بتبطين ترع "دير المواس" بالمنيا، وتقوم الشركة أيضًا بتبطين عدد من الترع في محافظة البحيرة، حيث يتم تنفيذ المشروع بمعدلات تنفيذ عالية وبأفضل جودة ليتم ذلك فى التوقيتات المحددة.