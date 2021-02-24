«سياحة النواب»: نشر أخلاقيات السياحة بين الأجيال القادمة خطوة مهمة

أشادت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بموافقة وزارتي التربية والتعليم والسياحة والآثار على اقتراح اللجنة بشأن إدراج مادة أخلاقيات السياحة ضمن مناهج التعليم بمرحلة التعليم الأساسي، وتفعيل مسابقة "سفير السياحة"، لتربية النشء الصاعد وتعريفه بالمعالم السياحية والأثرية في مصر، وإنماء الوعى بالسلوكيات الواجب اتباعها في المناطق السياحية والأثرية، والتعامل مع السائحين بالشكل اللائق.وأضافت «علي» أن ترسيخ مبادئ الوعي السياحي، ونشر أخلاقيات السياحة بين كل شرائح المجتمع المصري وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية قطاع السياحة والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة، وخاصة بين الأجيال القادمة خطوة مهمة للغاية من جانب وزارتى التربية والتعليم ووزارة السياحة والآثار، لخلق أجيال وكوادر تستطيع أن تعمل في مجال السياحة ولديها الفهم والاستيعاب الجيد لأصول مهنة السياحة وفن معاملة السائحين، وهو ما يسهم في خلق أجيال مصرية واعية بأهمية قطاع السياحة ودوره في نهضة الاقتصاد المصرى، لتكون قادرة على تحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحى المصرى محليًا ودوليًا.وقالت النائبة: إن حرص وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بزيادة الوعي الطلابي بأهمية قطاع السياحة والآثار والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة- وخاصة بين الأجيال القادمة- أمر جيد لأنه سوف يكون له آثار إيجابية قوية على الأجيال القادمة ويساعدهم على التحلى بالأخلاقيات والقيم الإيجابية في التعامل مع السائحين وغرس قيم ثقافة تَقبُّل واحترام الآخر لدى النشء في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي، لتكوين انطباع إيجابي لدى السائحين ما يشجعهم على تكرار زيارتهم إلى مصر.وطالبت نورا علي أن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إدراج مادة أخلاقيات السياحة ضمن مناهج التعليم بمرحلة التعليم الأساسي، وتفعيل مسابقة "سفير السياحة" الخاصة بطلاب المدارس التعليمية بالمحافظات بالتعاون مع وزارة السياحة بهدف توعية الطلاب بأهمية السياحة والمحافظة على المناطق السياحية والتراثية بمحافظاتهم.