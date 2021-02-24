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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:42 ص
الأرصاد
الأرصاد
إيمان ماهر
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شهدت البلاد بالأمس موجة برودة شديدة مع سقوط الأمطار والثلوج في بعض المناطق، وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد حاليًا تنتهي ظهر اليوم الأربعاء.

وشهدت البلاد سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد وعلى شمال الدلتا، وبورسعيد، وشمال سيناء، خفيفة على القاهرة وجنوب الدلتا ورأس غارب.

وأشار شاهين إلى أن تحذير هيئة الأنشطة البحرية في مسطح البحر المتوسط، ولكن قرار غلق الموانئ يرجع للمسئولين بالمحافظة.

وكان قد أكد مدير إدارة التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين، في تصريحات سابقة، أنه لم يتبقى سوى شهر واحد فقط على نهاية فصل الشتاء جغرافيًا، ولفت الانتباه إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك العديد من التقلبات الجوية الأخرى، ولكن من المتوقع أن تكون الفترة القادمة بها استقرار الأجواء.

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