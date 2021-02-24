مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري 2021

مواعيد عمل الشهر العقاري 2021



يذكر أنه يتم التنسيق بين كافة مكاتب الشهر العقاري ومكاتب التوثيق من أجل توحيد الجهود للتعامل مع انتشار الفيروس واحتوائه، والتواصل مع كافة العاملين والتأكيد على إجراءات التعقيم والتطهير وإخطار رئاسة المصلحة يوميا بموجب تقرير يتضمن اى ملاحظات أو سلبيات.

يبحث المواطنين على مؤشر البحث الأشهر عالميًا "جوجل" عن مواعيد عمل الشهر العقاري 2021 في المحافظات، وذلك بعد الإجراءات الإحترازية التي فرضتها الحكومة وكذلك التحول التكنولوجي والدفع الإلكتروني.وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد نتيجة الازدحام والتكدس بين المواطنين، وبدأت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتقديم بعض الخدمات بعد تعليق العمل العام الماضي أثناء الإغلاق.ويوفر الدستور لقراءه مواعيد عمل الشهر العقاري 2021 في المحافظات والخدمات التي يقدمها.كما أن وزارة العدل في يناير من العام الماضي أصدرت قرار رقم 10654 لسنة 2019، بعمل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.تحميل تطبيق أرغب في عمل توكيلكما أطلقت الوزارة تطبيقا بعنوان "أرغب في عمل توكيل"، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، إذ يستطيع المواطن الحصول على خدمات التطبيق المتاحة بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني "Play store".ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات.كما تبدأ المصلحة في تطبيق التسهيلات التي وضعتها وزارة العدل بعد تعديل قانون الشهر العقاري وإضافة المادة 35 مكرر للقانون، لتيسير إجراءات نقل ملكية العقارات للمواطنين بأحكام قضائية من المحاكم المدنية، فيما يخص دعاوى اثبات الملكية والصحة والنفاذ لعقود البيع اعتبار من 6 مارس المقبل.وأعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها، نهاية شهر يونيو 2020 الماضي، مع الإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة.وفيما يخص الموظفين المرضى، أكد بيان وزارة العدل، أن الموظف المصاب بفيروس كورونا المستجد يعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته، أما بالنسبة للشخص المخالط لمصاب بكورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيبًا عن العمل، وأيضًا أعطي لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.قد يهمك أيضا..