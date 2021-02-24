استئناف متهم على حبسه 5 سنوات سرقة المواطنين بالإكراه في السلام

تقدم دفاع المتهم بسرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة السلام، باستئناف علي حكم سجنه 5 سنوات، الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة.كان قسم شرطة السلام تلقي بلاغًا من مواطن بسرقة مبلغ مالي منه، وهاتفه المحمول أثناء عودته من عمله، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم، والقاء القبض عليه وتبين أنه "م.ا"، عاطل وبمواجهته اعترف بسرقة المواطنين بالإكراه وبتفتيشه عثر على( سلاح ابيض مطواه) وتحرر المحضر اللازم.وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهما الإجرامي فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة الزيتون.واعترفا بارتكابهما 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بإسلوب الضغط على "الكابود"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهامهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.