الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار

حقق سعر الدولار الامريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الليرة التركية، اليوم الأربعاء، وسجل سعر الدولار الواحد 7.11 ليرة تركية مرتفعًا من 7.02 كان قد سجلها أمس الثلاثاء.وسجل سعر اليورو ارتفاعًا هو الآخر ليبدأ تداولات اليوم عند مستوى 8.65 ليرة تركية، بعد أن اختتم تعاملات أمس عند 8.55 ليرة تركية. فيما ارتفع سعر جرام الذهب ليسجل 412 ليرة تركية.واحتلت تركيا المرتبة الأولى في العالم عام 2020 الماضي من حيث انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي الصادرة مؤخرًا.وحسب البيانات التي استعرضها مدير محفظة الأسواق الناشئة والرائدة في إيست كابيتال، إمره أقتشاقماق، بلغ إجمالي الاحتياطي التركي 87.1 مليار دولار في نهاية عام 2019، وبعد خصم النقد الأجنبي والذهب الذي اقترضه البنك المركزي التركي من البنوك الأجنبية والمحلية عن طريق المبادلة، يتضح انخفاضه إلى 31.4 مليار دولار في نهاية عام 2020.