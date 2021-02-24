مطروح تحصد مراكز متقدمة في مسابقة التحدث بالفصحى وفن الخطابة

أشاد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، بالإنجاز الكبير الذي حققه توجيه عام اللغة العربية بعد حصد المركزين الثاني والسادس على مستوى الجمهورية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى وإحياء فن الخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم.وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الطالبة جاسمين محمد عبدالحليم بمدرسة الروضة الإعدادية حصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى واحياء فن الخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو العربي.وأضاف أن حصل الطالب يوسف عطيوة عبدالله بمدرسة الشهيد احمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية المركز السادس علي مستوي الجمهورية في المسابقة ذاتها وذلك في إنجاز كبير لتعليم مطروح.وقدم سلامة الشكر إلى يسري مجاهد موجه عام اللغة العربية والموجهين الأوائل والموجهين تقديرا لهذا الانجاز الكبير علي مستوي الجمهورية والذي جاء تتويجا للعمل المخلص والاداء المتميز والجهود المثمرة طوال العام الدراسي.وأهدي وكيل تعليم مطروح إنجاز مسابقة التحدث بالفصحي إلي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والذي لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة اوجه الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة وتوجيهه المستمر بتفعيل كافة الانشطة التربوية في سبيل مواصلة اكتشاف المواهب الطلابية والتي تزخر بها مدارس المحافظة.