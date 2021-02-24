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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء محاكمة «سفاح الجيزة» في قتل صديقه

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:31 ص
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
نجلاء رفاعي
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بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، نظر ثاني جلسات محاكمة سفاح الجيزة في اتهامه بقتل صديقه المهندس رضا حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وعقب إثبات حضور شاهد الإثبات وشقيقة المجني عليه "مديحة محمد"، وإحراز القضية، والمساعدات الفنية.

وتم إيداع المتهم داخل حجز المحكمة وسط حراسة أمنية مشدده.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم المتهم "قذافي فراج عبدالعاطي "قام بقتل صديقه ودفنه، فى غضون شهر إبريل عام 2015 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور قتل المجني عليه رضا محمدج عبداللطيف"عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المحقق على إذهاق روحه فأعد مخططا لقتله ونفذه فور حضوره إلى وحدة سكنية خاضعة لسيطرته، واعد سلاح الجريمة وهو "أداة حديدية"، وخبأه تحضرًا وزعم مجالسة المجني عليه ليتناولا الطعام سويًا ودعاه الى تناول الطعام، وأثناء ذلك انهال عليه بضربات غادرة قاسية، حتي فارقت روحه الحياة، ولم يستكن، إذ عمد إلى حفر قبره فى حفرة بذات المسكن.

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