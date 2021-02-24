بدء محاكمة «سفاح الجيزة» في قتل صديقه
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:31 ص
نجلاء رفاعيطباعة
بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، نظر ثاني جلسات محاكمة سفاح الجيزة في اتهامه بقتل صديقه المهندس رضا حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وعقب إثبات حضور شاهد الإثبات وشقيقة المجني عليه "مديحة محمد"، وإحراز القضية، والمساعدات الفنية.
وتم إيداع المتهم داخل حجز المحكمة وسط حراسة أمنية مشدده.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم المتهم "قذافي فراج عبدالعاطي "قام بقتل صديقه ودفنه، فى غضون شهر إبريل عام 2015 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور قتل المجني عليه رضا محمدج عبداللطيف"عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المحقق على إذهاق روحه فأعد مخططا لقتله ونفذه فور حضوره إلى وحدة سكنية خاضعة لسيطرته، واعد سلاح الجريمة وهو "أداة حديدية"، وخبأه تحضرًا وزعم مجالسة المجني عليه ليتناولا الطعام سويًا ودعاه الى تناول الطعام، وأثناء ذلك انهال عليه بضربات غادرة قاسية، حتي فارقت روحه الحياة، ولم يستكن، إذ عمد إلى حفر قبره فى حفرة بذات المسكن.
وعقب إثبات حضور شاهد الإثبات وشقيقة المجني عليه "مديحة محمد"، وإحراز القضية، والمساعدات الفنية.
وتم إيداع المتهم داخل حجز المحكمة وسط حراسة أمنية مشدده.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم المتهم "قذافي فراج عبدالعاطي "قام بقتل صديقه ودفنه، فى غضون شهر إبريل عام 2015 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور قتل المجني عليه رضا محمدج عبداللطيف"عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المحقق على إذهاق روحه فأعد مخططا لقتله ونفذه فور حضوره إلى وحدة سكنية خاضعة لسيطرته، واعد سلاح الجريمة وهو "أداة حديدية"، وخبأه تحضرًا وزعم مجالسة المجني عليه ليتناولا الطعام سويًا ودعاه الى تناول الطعام، وأثناء ذلك انهال عليه بضربات غادرة قاسية، حتي فارقت روحه الحياة، ولم يستكن، إذ عمد إلى حفر قبره فى حفرة بذات المسكن.