مطالب دولية للإسراع بشهادة التطعيم ضد كورونا من الاتحاد الأوروبى

صرح Margaritis Schinas نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، بأن المفوضية تحث على الإسراع في إصدار شهادة التطعيم من الاتحاد الأوروبي، ومن المهم اتباع نهج مشترك بدلاً من الاتفاقات الثنائية.وأضاف، أن بطاقة التطعيم الأوروبية المخطط لها سوف تعطي الأمل للناس في السفر الآمن وقضاء إجازة صيفية رغم كورونا وسوف تكون المحصلة النهائية هي أن هذا الصيف سيكون بالتأكيد أفضل من صيف العام الماضي، حيث سيكون لدينا المزيد من التطعيمات وسنعرف المزيد عن الفيروس وقواعد السفر الآمن التي سنطورها معًا.وحث نائب رئيس المفوضية على أنه من المهم أن يكون لدينا نهج مشترك فى إثبات أن شخصًا ما قد تم تطعيمه وبعد ذلك، عاجلًا وليس آجلاً، نحتاج إلى مناقشة عامة حول مسألة الاستخدام، إصدار كارت السفر الأخضر للأشخاص الذين تم تطعيمهم سوف يعود بفوائد عديدة على الجميع عند السفر أو حضور الأحداث وسيمكن من السفر بسهولة دون تعقيدات أو شروط أو الحجر الصحي.