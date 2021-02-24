رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدن جامعة القاهرة تستقبل طلابها المغتربين والوافدين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:28 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ريم محمود _ إسراء جمال
طباعة
استقبلت مدن جامعة القاهرة، اليوم، الطلاب المغتربين والوافدين لتسكينهم خلال فترة انعقاد الامتحانات والفصل الدراسي الثاني، وذلك وفق جدول زمني محدد لطلاب كل كلية ووفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من مدنها الخمس: (مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد).

ويشرف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية، حيث تتم عملية تسكين الطلاب بمدن جامعة القاهرة وفقًا للإجراءات الإحترازية، وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية، وبوابات التعقيم على مداخل المدن للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، حيث تتسع مدن جامعة القاهرة لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.

يذكر أن مدن جامعة القاهرة تشهد حاليًا عمليات استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب الشاشات في الغرف، وذلك ضمن خطة الجامعة في تطوير البنية الأساسية في إطار استكمال عمليات التحول إلى جامعة من الجيل الثالث التي أعلن عنها الدكتور محمد الخشت منذ أكثر من 3 سنوات.

ويتابع رئيس الجامعة بشكل مباشر عمليات التسكين ودقة الإجراءات الاحترازية وتيسير اجراءات الطلاب.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

آخر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 في مصر

القبض على سائق مركب بحيرة مريوط وإحالته للتحقيق

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

الصور

image description

عزبة البرج تغرق فى مياه الصرف الصحي

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

عمرها 2200 سنة.. اكتشاف تماثيل وخيول فخارية بالصين

وفاة الشاعر الأمريكى لورانس فيرلينجيتى عن 101 عام

كيف تبعد القط عن العبث بالنباتات؟

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس مع أبطال فيلم «الوسادة الخالية»

«الحراك الثقافى بين الانتماء والفكر المضاد» على مائدة أدب السويس

ليلى طاهر فى ضيافة صالون «مديحة حمدى» بالإبداع

عرض مسرحية «عيلة الفقري» بقصر ثقافة دمنهور اليوم