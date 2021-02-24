ضبط 11 ألف قرص مخدر داخل صيدلية بالقاهرة

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تُفيد قيام مالك ومدير إحدى الصيدليات، كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامى يتمثل في الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات وترويجها على عملائه متخذًا من الصيدلية ملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام. وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية سالفة الذكر وبحوزته «10.630 ألف قرص مخدر متنوع، وعدد 35 عبوة قطرة لعقار ميدرابيد، 475 قرصًا مهربًا ومجهول المصدر، مبلغ مالي، هاتف محمول».وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.