ضبط 270 طربة حشيش بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى- الأمن العام" وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط "عدد 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول" بحوزة "3 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية"، وذلك حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحمص.وضبط "120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول" بحوزة "سائق- له معلومات جنائية مقيم بالسويس"، وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"1٫890٫000 جنيه" تقريبًا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.