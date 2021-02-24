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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة تسأل أردوغان عن مصير 128 مليار دولار ضاعت في عهد صهره

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:18 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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استنكر زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، عدم إجابة الرئيس رجب أردوغان، عن سؤاله حول مصير الـ128 مليار دولار، التي فقدها رصيد البنك المركزي التركي، وإصرار أردوغان الدفاع عن صهره وزير المالية السابق بيرات ألبيراق، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية محلية اليوم الأربعاء.

وقال أوغلو: إن أردوغان أحضر صهره وجعله وزيرا، سلمه وزارة الخزانة والبنك المركزي وصندوق الثروة، بعدها تبخر 128 مليار ليرة من خزينة البنك المركزي.

وتابع زعيم المعارضة: "تلك الأموال هي أموال فقراء هذا البلد. لمن قدمت الـ128 مليار دولار؟ توجهنا باستجواب في البرلمان حول مصير هذه الأموال ولكن تم رفضه من قبل حزب العدالة والتنمية والحزب الذي يصف نفسه بأنه قومي" حزب الحركة القومية.

وتساءل كيليتشدار أوغلو إلى أين ذهبت الـ128 مليار دولار؟ لقد استقال وزير الخزانة، ومر 10 ساعات على استقالته ولكن لم تنشر أي صحيفة أو قناة خبر استقالته وانظروا إلى الوضع الذي وصلت إليه تركيا.

وأكد كيليتشدار أوغلو أنه عندما تم سؤال أردوغان عن الـ128 مليار دولار، دافع عن صهره، فإذا كان هذا الصهر ناجح حقا، لماذا تمت إقالته؟!

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