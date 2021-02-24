مسئولو «الإسكان» يتفقدون مشروع «JANNA 3» بتوسعات الشيخ زايد

قام مسئولو وزارة الإسكان بجولة تفقدية بمشروع JANNA 3، بالتوسعات الشرقية لمدينة الشيخ زايد، والذي يشمل تنفيذ 1920 وحدة كمرحلة أولى بموقع المشروع (80 عمارة)، يرافقهم أعضاء اللجنة المشكلة لاعتماد عينات مواد التشطيبات الداخلية، ومسئولي جهاز المدينة والمشروع.وبحسب بيان للمكتب الاعلامي، تفقد مسئولو الوزارة، التشطيبات الخارجية لإحدى العمارات، وكذا التشطيبات الداخلية لوحدة سكنية تم تنفيذها كنموذج لباقي التشطيبات للوحدات بالمشروع والتي تم اعتمادها، مؤكدين على ضرورة تنفيذ الوحدات طبقًا للمواصفات الفنية المقررة، وفي أسرع وقت لتسليمها للمستفيدين بها.من جانبه أضاف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز المدينة، أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والبناء للعمارات، وبدء أعمال التشطيبات، وجارٍ تنفيذ المرافق حسب تنسيق الموقع، لافتًا إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع بلغت ما يزيد على 54%.وأضاف المهندس مصطفى فهمي أن المشروع يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل بتوسعات المدينة، مشيرًا إلى أن المشروع يقع فى موقع متميز جنوب محور الضبعة، ويحده قطعة أرض مخصصة لإحدى الشركات العقارية، ومحور الخدمات المركزي، وعلى بعد دقائق من محور العبور "وصلة دهشور سابقًا".