فوز 10 طلاب بمركز القدرات الفنية بـ«تعليم الوادى الجديد»

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن فوز عشر طلاب من إداراتي الداخلة والخارجة (خمس طلاب من كل إدارة تعليمية) بالمركزين الأول والثاني في ترتيب المركز العام في مسابقة مركز تنمية القدرات والمبدعين "التربية الفنية".والطلاب الفائزين بإدارة الداخلة التعليمية (المركز الأول)، هم: الطالبة أمل زهر يسري مدرسة الراشدة الثانوية، الطالبة آيات فتحي توفيق مدرسة القصر الثانوية، الطالب إيهاب عمرو محمد مدرسة نجيب محفوظ الابتدائية، الطالب عمر أحمد حسن مدرسة الجيزة الإعدادية، الطالبة منار سعد عبد الله مدرسة نجيب محفوظ الابتدائية.والطلاب الفائزون بإدارة الخارجة التعليمية (المركز الثاني)، هم: الطالبة مريم يوسف إسماعيل مدرسة اللغات المتميزة، والطالبة ملك أحمد محمد عبد العزيز مدرسة اللغات التجريبية، والطالبة منة أحمد عثمان مدرسة نجيب محفوظ الثانوية، ونانسي خالد عز الدين مدرسة نجيب محفوظ الثانوية، وهنا محمود حسين مدرسة الشهداء الإعدادية.وأشاد النيلي بمجهودات جميع القائمين على مراكز القدرات بكل الإدارات التعليمية، متمنيًا دوام النجاح والتفوق لجميع الطلاب.