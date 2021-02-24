دفاع أردوغان عن البيراق يقود الليرة التركية لانخفاض كبير أمام الدولار

بلغت الليرة التركية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في 3 أسابيع تقريبا اليوم الأربعاء، فيما قالت وكالة رويترز أن هذ الانخفاض الكبير هذا الأسبوع مدفوعا بدفاع الحكومة التركية عن سياسات وزير المالية السابق.يأتي هذا حينما سأل زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كيليتشدار أوغلو أردوغان عن مصير الـ128 مليار دولار، التي تبخرت من خزينة البنك المركزي، فما كان رد أردوغان إلا أن دافع عن صهره.وفي ظل الضعف الذي يحيط بالليرة التركية، رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالليرة التركية 200 نقطة أساس، قائلا إن التحرك سيحسن فعالية التحول في سياسته النقدية.وتراجعت الليرة إلى 7.15 واستقرت عند 7.12 مقابل العملة الأميركية بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.11 أمس الثلاثاء.