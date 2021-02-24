7 حالات لعدم صحة الزواج فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.‏واستحدث مشروع القانون الجديد نصا لصحة عقد الزواج، وذلك على النحو الآتي، وهي ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.‏وتضمن التشريع 7 حالات لعدم صحة الزواج وذلك على النحو الآتي:1- الزواج بمن لا تدين بدين سماوي.2- زواج المسلمة بغير المسلم.3- الزواج بزوجة الغير.4-الزواج بزوجة معتدة من الغير.5- الزواج من أخت مطلقته حتى تنتهي عدتها.6- الجمع بين أختين.7- الجمع بين امرأتين بينهما رضاع يحرم زواجهما بسببه.ويقاس على كل زواج بين طرفين لو فرض أن إحداهما ذكرا لا يجوز له أن يتزوج الطرف الآخر، أو الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهي عدتها، أو زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.