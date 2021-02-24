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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الانتهاء من 60 دورا بالبرج الأيقوني و91% من الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:16 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ 60 دورًا في البرج الأيقوني وهو أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأضافت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن نسبة تنفيذ الأعمال بأحد القطاعات الـ3 بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغت 33%، وتُعد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأشارت إلى أن المشروع يحتوي على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).

وأوضحت أن النسبة الإجمالية لإنجاز الأعمال بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغت 91%، حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولي والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، موضحًا أن الحى تبلغ مساحته 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، وتم وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

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