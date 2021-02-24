تشريع الأحوال الشخصية الجديد يوضح مبطلات عقد الزواج

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.‏واستحدث مشروع القانون الجديد نصا لصحة عقد الزواج وذلك على النحو الآتي، وهي ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.‏وقسم المشروع المحرمات إلى نوعين، الأول محرمات على التأبيد، ومحرمات على التأقيت، ونص المشروع على أنه يحرم على الشخص زوجته التي لاعن منها، بعد تمام اللعان وابنتها.