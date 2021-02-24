قانون الأحوال الشخصية الجديد: 6 شروط يجب توافرها في شاهدي الزواج

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.واستحداث المشروع شروط الإشهاد على عقد الزواج، حيث اشترطت في زواج المسلم حضور شاهدين على الأقل يشترط فيهما أن يكونا:1- يكونا مسلمين.2- بالغين.3- يكونا عاقلين.4- سامعين معا كلام المتعاقدين.5- فاهمين أن المقصود به الزواج.6- لا يقل من أي منهما عن 18 سنة.